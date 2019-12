Расследование против Порошенко по Минским соглашениям - это тотальный абсурд, - Хармс

Об этом она написала в Твиттере, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования предательства экс-президента Порошенко". Ребекка Хармс предостерегает, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины, сообщили в Европейской солидарности.

"Ощущение, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" - пишет Ребекка Хармс.

Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd🤦‍♀️ ⁦@KyivPost⁩ ⁦@Hromadske ⁦@MaximEristavi⁩ ⁦@petras_petras⁩ @RFE_RLNEWS⁩ /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ