Главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев на саммит ГУАМ, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Тема мероприятия, сообщают в пресс-службе, - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 декабря в Украине состоится саммит глав правительств стран-членов ГУАМ, - МИД

Отмечается, что делегацию Грузии возглавит премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Республики Молдова - премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджанской Республики - вице-премьер-министр Али Ахмедов.

Саммит состоится в клубе Кабинета министров Украины, а пленарное заседание начнется в 14:05.