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11.12.19 17:59

Главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев на саммит ГУАМ, - Кабмин

Представители Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев 12 декабря, чтобы принять участие в саммите глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

гуам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Тема мероприятия, сообщают в пресс-службе, - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 декабря в Украине состоится саммит глав правительств стран-членов ГУАМ, - МИД

Отмечается, что делегацию Грузии возглавит премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Республики Молдова - премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджанской Республики - вице-премьер-министр Али Ахмедов.

Саммит состоится в клубе Кабинета министров Украины, а пленарное заседание начнется в 14:05.

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