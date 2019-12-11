Коммуналку за некачественные услуги пересчитают, - правительство готовит новые правила

Об этом заявила на брифинге министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это (утверждение типовых договоров о водоснабжении. - Ред) дает Кабинету министров перейти к следующему важному шагу - подготовить правила пересчета всех видов услуг для потребителей: и водо- и теплоснабжения, и водоотведения, и горячего водоснабжения в случае, если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме", - отметила Бабак.

Она добавила, что предыдущее правительство не смогло этого сделать, ведь не был утвержден полный перечень правил предоставления каждой отдельной жилищно-коммунальной услуги и соответствующих видов договоров.

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Бабак отметила, что сегодня правительство уже утвердило качественные показатели для горячего водоснабжения, и это позволяет начать процесс разработки общих правил оплаты всех услуг.

По ее словам, утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".