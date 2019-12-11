В Лукьяновском СИЗО запустят пилотный проект сервиса "Онлайн жалоба для осужденных", - Минюст

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства..

"Мы хотим предоставить лицами, взятыми под стражу и осужденными возможность подавать конфиденциальные онлайн жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальный превентивный механизм, прокуратуру и других органов", - рассказал Малюська.

По его словам, внедрение электронной жалобы должно создать эффективную систему противодействия пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с заключенными.

"Мы нормативно урегулируем и разрешаем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одним из пилотных учреждений для реализации этого механизма определено государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". В учреждении установлено соответствующее оборудование для пилотной отработки механизма представления конфиденциальной онлайн жалобы заключенными", - сказал министр.

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Он отметил, что в ближайшее время количество электронных и коммуникационных сервисов для заключенных существенно возрастет.

Установленное в Администрации государственной уголовно-исполнительной службы программное обеспечение позволяет получать в электронном виде онлайн жалобу, в том числе в формате видеообращения.

В Минюсте отмечают, что порядок пользования осужденными интернетом - очень сложный вопрос, поэтому только специальные технические устройства с соответствующим ПО, которое ограничивает и контролирует пользования интернетом осужденного, может использоваться в исправительных учреждениях.

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