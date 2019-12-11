Враг 3 раза нарушил перемирие с начала суток 11 декабря. Ранен один украинский воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела укреплений Объединенных сил:
у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
11 декабря, ранение в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил".