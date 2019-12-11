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11.12.19 18:52

Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц

Министр экономического развития Тимофей Милованов обнародовал зарплатные платежки за последние 3 месяца.

милованов,тимофей

Эту информацию Милованов опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал Милованов.

Он добавил, что хочет получать такую же зарплату, как и все другие министры, "не больше и не менше".

"Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласилась за нее работать", - отметил Милованов.

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Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц 01
Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц 02
Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц 03
Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц 04

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