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11.12.19 19:00

По поводу трансляции сериала "Слуга народа" на российском телеканале "ТНТ" подан депутатский запрос, - Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию о том, что он подал депутатский запрос по поводу трансляции на российском телеканале сериала с участием Владимира Зеленского "Слуга народа".

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гончаренко отметил: "Написал депутатский запрос Зеленскому, чтобы узнать за сколько он продал "Слугу народа" ТНТ

Как стало известно, с сегодняшнего дня на российском канале ТНТ будет транслироваться украинский сериал "Слуга народа", где главную роль играет президент. В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать "что почем", а конкретно:

- за какую сумму "Студия Квартал 95", создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению;

- когда начались переговоры;

- когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?

Анонс политической комедии на росТВ состоялся внезапно и сразу после "нормандской встречи", где был и глава Газпрома, который и владеет ТНТ. Кто знает, может Зеленский договаривался о сериале в обмен на "формулу Штайнмайера"?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights, – "Квартал 95"

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