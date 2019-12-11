Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент назначил председателей райгосадминистраций:

в Днепропетровской области - Васильковской, Днепровской, Криничанской, Магдалиновской, Межевской, Петриковской, Пятихатской и Солонянской РГА;

в Житомирской области - Новоград-Волынской, Овручской, Попельнянской;

в Запорожской области - Веселовской;

в Ивано-Франковской области - Верховинской, Галичской, Городенковской, Калушской, Коломыйской, Снятинской, Тлумачской;

во Львовской области - Городокской, Жолковской, Каменка-Бугской, Николаевской, Мостисской, Самборской, Сколевской, Старосамборской и Стрыйской;

в Николаевской области - Баштанской, Новобугской, Очаковской;

в Ривненской области - Млыновской;

в Херсонской области - Ивановской.

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Также, Зеленский уволил с должностей председателей Очаковской РГА Николаевской области и Ивановской РГА Херсонской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".