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11.12.19 19:08

Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей 33 районных госадминистраций в 8 областях Украины.

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Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент назначил председателей райгосадминистраций:

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Также, Зеленский уволил с должностей председателей Очаковской РГА Николаевской области и Ивановской РГА Херсонской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

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