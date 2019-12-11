Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что дороже пробное ВНО - 150 гривен - будет стоить в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Львовской, Волынской и Ривненской областях и городе Киеве.

Меньше всего украинцы заплатят за пробное тестирование в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях -138 гривен.

В Херсонской, Николаевской областях и в Крыму - 145 гривен, в Донецкой и Луганской областях - 144 гривны.

По 142 гривны заплатят в Ивано-Франковской, Тернопольской и в Черновицкой и Закарпатской областях.

В Харьковской, Полтавской, Сумской областях - по 141 гривны.

В 2020 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 3 по 24 января 2020 на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

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