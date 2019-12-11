В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка"

Информация об этом опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Текст законопроекта пока не опубликован, но издание "Экономическая правда" утверждает, что располагает им.

Как отмечается, проект закона меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка. В том числе, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Минфина может стать владельцем неплатежеспособного банка.

По данным издания, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 закона О системе гарантирования вкладов физических лиц, согласно которому ПриватБанк был выведен с рынка.

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По данным собеседника ЭП в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

При этом издание отмечает, что прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам в статьи 41, 41.1 нет.

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