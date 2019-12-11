Кремль шантажировал Афины и требовал не признавать ПЦУ, - греческий политик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Церквариум.

Министр назвал решение Собора Иерархии Элладской церкви и ее главы "преступлением". Свою "антиукраинскую" позицию, как передает Romfea, бывший чиновник объяснил тем, что в случае признания ПЦУ Россия отменит свои гарантии недопущения "оккупации греческих островов" Турцией, предоставленные им в заключенных с греками сделках.

Известный греческий журналист Андреас Лударос на сайте Orthodoxia.info добавляет, что бывший министр предупредил: если что-то произойдет в ближайшие месяцы, за отзыв российских гарантий безопасности Греции будет нести ответственность лично Собор Иерархии Элладской церкви.

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Комментарий Cerkvarium. О чем идет речь? Греция непосредственным образом включена в программу переселения беженцев из Сирии и других стран (Иран, Судан, Афганистан, Ирак и т.д.). Поток беженцев идет через Турцию, которая в 2016 году заключила соглашение с Евросоюзом об их размещении на своей территории и даже создание зоны безопасности для их проживания. По этой договоренности Евросоюз выделил Турции 6 млрд. евро, из которых, по словам президента Турции Эрдогана, до него дошло только 3 млрд. Фактически турецкий президент требует от ЕС все больше, иначе угрожает открыть коридор для нескольких миллионов сирийских беженцев непосредственно в Европу.

И первой страной, которая географически расположена на пути этого потока беженцев, является Греция и ее острова Лесбос, Самос и Хиос в Эгейском море. Лагеря переселенцев на этих островах переполнены, там царит антисанитария, повышенный уровень преступности, несколько раз возникали пожары. По этому поводу Греция неоднократно объявляла, что не желает выполнять т.н. Дублинские соглашения о перемещении беженцев, согласно которым первая страна, в которую попал беженец, должен рассматривать его заявление на предоставление убежища. Фактически бывший министр обороны Греции признал, что вопрос признания ПЦУ включен Россией в пакет геополитических договоренностей с Грецией в сфере безопасност (несмотря на все требования России о невмешательстве политиков в церковный вопрос). И невыполнение Грецией этого "церковного" пункта может привести к непосредственному давлению России на Турцию с целью открытия коридора для сирийских беженцев в Европу через Грецию.

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Кроме того, Турция давно претендует на вступление в Евросоюз, и одной из причин отказа является оккупация Северного Кипра. Турция давно требует от Европы признание Турецкой республики Северного Кипра, и именно через эту часть Кипра идет еще один поток беженцев из Турции. Несмотря на все возражения, Россия имеет свое присутствие на этой непризнанной территории. По информации кипрских СМИ, в начале прошлого года глава МИД России Сергей Лавров встречался со своим кипрским коллегой, и среди обсуждаемых вопросов поднимались также церковное.

К тому же, Турция не признает греческой юрисдикции над некоторыми островами в Эгейском море и постоянно угрожает их "отвоевать" (т.н. "Эгейский спор"). Вот почему греческий экс-министр говорил о российских гарантиях недопущения оккупации греческих островов в обмен на непризнание ПЦУ. Заметим, что угроза миграционного кризиса также стоит перед Болгарией и Сербией, которые одновременно являются важными странами для удержания газового доминирования России на Балканах.

Итак, уже сегодня можно примерно определить направления влияния России через геополитический шантаж на те или иные поместные церкви с целью их непризнания Православной церкви Украины, которая год назад получила от Вселенского патриарха томос об автокефалии. В контексте того, что Россия цинично подверстали церковный вопрос в своей геополитики, вмешательство американских дипломатов в течение признание ПЦУ Элладской церковью является абсолютно оправданным".