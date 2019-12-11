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11.12.19 20:47

Останки трех украинских воинов, погибших на Донбассе, похоронят на Волыни и Ривненщине. ФОТО

Ночью 12 декабря в Ривнео привезут тела трех погибших на Востоке военнослужащих 14-й ОМБр: Сергея Сироты, Андрея Войтовича (оба - с Волыни) и Виктора Прусского (жителя Ривного), которые погибли 9 декабря вечером в районе населенного пункта Золотое Луганской области от смертельных минно-взрывчатых ранений, получивших во время подрыва противотанкового минного шлагбаума, который произошел во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Тела погибших будут встречать у заправки "Сокар", которая находится  при въезде в город, около двух часов ночи.

Далее тилa двуx погибших волынскиx воинов будут встречать на Цуманском перекрестке. Отпевание погибших состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе Луцка, откуда затем каждого из них повезут в родные села, где состоится чин погребения.

Андрея Владимировича Войтовича похоронят в селе Апрельское Рожищенского района Волынской области. Начало захоронения 11.00.

Сергея Николаевича Сироту похоронят в селе Щурин Рожищенского района Волынской области. Начало захоронения в 13.00.

Распоряжением главы Волынской облгосадминистрации 12 декабря 2019 объявлено на Волыни Днем траура.

Останки трех украинских воинов, погибших на Донбассе, похоронят на Волыни и Ривненщине 01

Андрей Войтович

Останки трех украинских воинов, погибших на Донбассе, похоронят на Волыни и Ривненщине 02

Сергей Сирота

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