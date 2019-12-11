Останки трех украинских воинов, погибших на Донбассе, похоронят на Волыни и Ривненщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,
Тела погибших будут встречать у заправки "Сокар", которая находится при въезде в город, около двух часов ночи.
Далее тилa двуx погибших волынскиx воинов будут встречать на Цуманском перекрестке. Отпевание погибших состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе Луцка, откуда затем каждого из них повезут в родные села, где состоится чин погребения.
Андрея Владимировича Войтовича похоронят в селе Апрельское Рожищенского района Волынской области. Начало захоронения 11.00.
Сергея Николаевича Сироту похоронят в селе Щурин Рожищенского района Волынской области. Начало захоронения в 13.00.
Распоряжением главы Волынской облгосадминистрации 12 декабря 2019 объявлено на Волыни Днем траура.
Андрей Войтович
Сергей Сирота