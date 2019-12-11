Останки трех украинских воинов, погибших на Донбассе, похоронят на Волыни и Ривненщине. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Тела погибших будут встречать у заправки "Сокар", которая находится при въезде в город Ровно 12 декабря в 16:00. Похоронят Виктора Прусского 13 декабря в Ровно.

Далее телa двуx погибших волынскиx воинов будут встречать на Цуманском перекрестке в Луцке в 17:00.

Отпевание погибших состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе Луцка, откуда затем каждого из них повезут в родные села, где состоится чин погребения.

Андрея Владимировича Войтовича похоронят в селе Апрельское Рожищенского района Волынской области. Начало похорон 11.00 13 декабря.

Сергея Николаевича Сироту похоронят в селе Щурин Рожищенского района Волынской области. Начало похорон в 13.00 13 декабря.

Распоряжением главы Волынской облгосадминистрации 12 декабря 2019 г. объявлен на Волыни Днем траура.

Андрей Войтович

Сергей Сирота