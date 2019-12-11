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11.12.19 20:49

На Хмельнитчине председатель объединенной теробщины попалась на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 11 декабря, правоохранители задержали после получения взятки председателя объединенной территориальной общины в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Хмельнитчине председатель объединенной теробщины попалась на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 01

600 долларов требовала председатель ОТГ от предпринимателя за предоставление разрешения на изготовление проектов землеустройства на отвод двух земельных участков для ведения коммерческой деятельности и в дальнейшем предоставление их в аренду для размещения двух объектов наружной рекламы.

На Хмельнитчине председатель объединенной теробщины попалась на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 02

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Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточниице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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