На Хмельнитчине председатель объединенной теробщины попалась на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

600 долларов требовала председатель ОТГ от предпринимателя за предоставление разрешения на изготовление проектов землеустройства на отвод двух земельных участков для ведения коммерческой деятельности и в дальнейшем предоставление их в аренду для размещения двух объектов наружной рекламы.

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Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточниице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.