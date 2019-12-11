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11.12.19 21:00

На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm. ФОТО

Обнаружены новые доказательства того, что РФ активно привлекает свои военные комплексы, силы и средства для продолжения войны против Украины и оккупации части украинских территорий.

Их опубликовало международное волонтерское сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в конце ноября - начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – Ред.) Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ". Соответствующие текстовые сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.

На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 01На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 02

Тогда эта информация не привлекла должного внимания широкой аудитории из-за отсутствия визуальных доказательств. Теперь InformNapalm публикует уникальные фотоматериалы, подтверждающие эти данные.

На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 03На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 04

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Аналитики сообщества сравнили эти фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были замечены на Донбассе. Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.

Вот пример сопоставления полученных фото с другими известными фотографиями этих комплексов.

На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 05
На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 06

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