Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма

Выводы авторов документа являются "ни на чем реально не основанной беспардонной ложью", заявил российский президент на заседании оргкомитета "Победа" в среду, 11 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Путина, одобрив резолюцию, парламентарии "поставили фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз". "Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - отметил глава РФ.

Напоминаем, 19 сентября Европарламент призвал Россию не обелять и не пытаться скрывать преступления, совершенные советским режимом. Такую тенденцию Европарламент считает "опасным компонентом информационной войны, которая ведется против демократической Европы".

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В резолюции, принятой по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны, члены Европарламента также осудили экстремистские и ксенофобские политические силы и организации в Европе. Они "искажают исторические факты и используют символику и риторику характерной для тоталитаризма пропаганды", считают авторы документа.

Европарламент призвал страны ЕС "к эффективному запрету неофашистских и неонацистских групп и других объединений, которые возвеличивают нацизм, фашизм или другие формы тоталитаризма". По мнению депутатов, государства Евросоюза должны содействовать распространению в рамках образовательной программы знаний об "общей европейской истории. В частности, в программы и учебники всех школ в ЕС должны быть включены описания и анализ последствий тоталитарных режимов, отмечается в резолюции.

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