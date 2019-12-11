Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей.. ФОТО

Сравнение было проведено на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Реагируя на видеосъемку, продемонстрированную российской делегацией во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности 26 ноября, мы бы хотели предоставить сравнительный анализ, демонстрирующий истинное положение переданных Украиной захваченных малых бронированных артиллерийских кораблей (МБАК) "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, видеосъемка захваченных украинских кораблей была сделана "таким образом и под таким ракурсом, который позволяет минимизировать или в некоторых случаях скрыть повреждения МБАК и буксира, которые были получены при задержании в Керченском проливе".

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В частности, видео от ФСБ были сняты так, чтобы скрыть повреждения рубки управления МБАК "Бердянск" (по левому борту) и пробоины корпуса МБАК "Бердянск".

"Внешний вид МБАК и буксира свидетельствует о том, что они были специально подготовлены для проведения видеосъемки, или она проводилась через несколько дней после захвата (ориентировочно - в ноябре 2018)", - сообщил украинский дипломат.

По его словам, с целью улучшения вида внутреннего состояния корабля (кубрика) и создания визуального эффекта якобы порядка, на нем даже заменены штатные одеяла синего цвета на одеяла серого цвета (которые используются в ВМФ РФ). Также для дополнения визуального эффекта вида в кубрике была размещена верхняя одежда гражданского образца, которая не используются военнослужащими ВМС ВСУ. При этом на видео не показано, что украден плафон освещения кубрика.

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Также на видео российской ФСБ было показано наличие оборудования в туалете МБАК "Никополь", в частности, наличие на видео насоса унитаза. Однако на самом деле на возвращенном катере этот насос отсутствует, отметил Лоссовский, продемонстрировав соответствующее фото.

"На видеосъемке ФСБ все элементы внутреннего оборудования были показаны в закрытом виде, что не позволяло оценить их комплектность и работоспособность, в частности, щит электропитания на МБАК "Бердянск". В то же время изнутри видно, что из него похищенные элементы, содержащие драгоценные металлы", - заявил украинский дипломат.

О манипулятивном и тенденциозном подходе ФСБ к съемке видео свидетельствует и то, что на этой записи показан камбуз МБАК "Бердянск" в удовлетворительном состоянии. Хотя на самом деле он не в удовлетворительном состоянии и не может использоваться по назначению.

"Особого внимания заслуживает видеосъемка ходовой рубки МБАК "Бердянск", где установлено дорогостоящее радиолокационное оборудование и оборудование связи, навигации и системы управления катером. Даже на видео ФСБ не удалось скрыть отсутствие на штатных местах радиостанций Harris (производство США) - 3 комплекта; радиостанции ICOM (производство Япония) - 1 комплект; радиостанции Motorola (производство США); навигационной РЛС FURUNO (производство Япония) - 1 комплект", - сообщил заместитель глава миссии Украины при ОБСЕ.

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Кроме того, на российской видеосъемке видно, что из ходовой рубки похищены (демонтированы) морские часы и кренометр. Хотя до захвата МБАК эти приборы были размещены в ходовой рубке.

"По результатам проведения сравнительного анализа, а также проверки и сопоставления имеющейся информации, согласно составленному акту проверки укомплектованности захваченных МБАК "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", можно сделать очевидный вывод о том, что видеосъемка ФСБ РФ переданных украинской стороне захваченных ранее плавсредств носит манипулятивный и тенденциозный характер, целью которого является сокрытие от общественной и международной мысли их реального состояния и фактов хищения и мародерства оборудование, установлен есть на данных кораблях ВМС ВС Украины", - подчеркнул в Вене заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.

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Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.