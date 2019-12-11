Военные медики в Харькове получили новый реанимобиль. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Автомобиль оснащен современным медицинским оборудованием, которое позволяет максимально эффективно оказывать помощь во время транспортировки.

Он оснащен современными мониторами, с помощью которых видны жизненные показатели больного, можно проводить искусственную вентиляцию легких, в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия, включая дефибрилляцию сердца.Также оснащение автомобиля дает возможность проводить дозированную подачу лекарств, есть аппарат для подогрева растворов, вакуумные носилки, матрас и тому подобное.

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Подобные реанимобили получили еще несколько военных медицинских учреждений.