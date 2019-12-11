Зеленский единственный из участников "нормандского саммита" прибыл в Париж за день до мероприятия, - СМИ

Об этом пишет в колонке для "Европейской правды" редактор издания Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Официальная часть визита Владимира Зеленского в Париж началась только в понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву): именно тогда президентский кортеж прибыл во двор Елисейского дворца. Закончилась программа вскоре после часа ночи по местному времени – дав пресс-конференцию на крыльце отеля, где жила украинская делегация, президент сказал всем, что хочет поскорее улететь домой.

Но на практике визит в Париж оказался "трехдневным" – и некоторые его элементы напоминали туристическую поездку.

"Не только президент, но и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье. О точном времени прилета не сообщалось, хотя, по данным ЕП, это не был поздний рейс. Да и в воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, прогуливавшегося по улицам французской столицы вместе со своими друзьями из ОПУ и СБУ, а у пресс-секретаря президента в воскресенье была возможность выложить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни", – отметил редактор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский

Обратно в Киев Зеленский вылетел около двух часов дня во вторник. Время можно определить по фотографии из самолета, которую президент опубликовал на своей личной фейсбук-странице. В Борисполе делегация была уже после шести часов вечера.

В офисе президента подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до "нормандского саммита", заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания. "Мы заканчивали подготовку к "нормандскому саммиту", было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, они отвлекают. В Париже этого меньше", – пояснил заместитель главы ОПГ.

Также на Цензор.НЕТ: Путин на саммите в Париже ходил в туалет в сопровождении шестерых мужчин. ВИДЕО

В позднем возвращении он также не видит ничего плохого.

"Поскольку брифинг после саммита закончился глубокой ночью, было принято решение переночевать и вылететь на следующий день", – пояснил Тимошенко.

При этом время, которое участники делегации провели во Франции, недешево обходится украинской казне. Стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная ночевка большой украинской делегации обошлась государству в копеечку; да и стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.

Украинский президент стал единственным, кто устроил выездную подготовку к саммиту. И Меркель, и Путин прибыли в Париж в понедельник.

"Да и вообще, такие длительные официальные поездки с "днем про запас" в международной практике бывают исключительно во время визитов на другую сторону земного шара, когда гостям действительно нужно приспособиться к смене часовых поясов", - пишет Сидоренко.

Читайте также: Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа"

Подобные вопросы к Зеленскому возникают не впервые.

Еще в апреле он инкогнито остался во Франции на выходные после своей первой встречи с Макроном. Но тогда Зеленский был кандидатом, а не президентом, и визит прошел без госфинансирования.

Во второй раз подобные вопросы звучали во время его визита в Канаду, когда Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская и глава ОПУ Андрей Богдан перед отлетом махнули на Ниагарский водопад. Но Ниагара не так далеко от Торонто, где проходила конференция по украинским реформам. Словом, оправдать это проще, - считает Сидоренко.

Также на Цензор.НЕТ: Путин не уважает Европу, ничего не будет делать для мира на Донбассе, ЕС должен найти адекватный ответ, - Süddeutsche Zeitung

"Да и длительность визита президента вместе с первой леди в Японию (21-24 октября) на интронизацию императора Нарухито (состоялась 22 октября) в общем-то объяснима. Смещение во времени на семь часов действительно осложняет работу сразу после перелета (хотя придирчивые критики Зеленского и тогда спрашивали, почему визит затянулся после, а не до интронизации)", - добавил журналист.

Но больше всего, по его словам, беспокоит, что подобные смещения и дополнительные дни отдыха за государственный счет могут стать системными.

"Президенту воюющей страны, которая одновременно проводит реформы в "турборежиме", такой неспешный график работы точно не к лицу", - подытожил Сидоренко.