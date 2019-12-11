Трамп готов подписать оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающий 300 млн долл помощи для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!" – написал президент США на своей странице в Twitter.

Проект закона о финансировании оборонных нужд США также предусматривает 300 млн долл помощи украинской армии.

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Кроме того, был добавлен раздел, который вводит на законодательном уровне санкции против российского проекта газопровода "Северный поток - 2", а также проекта "Турецкий поток".