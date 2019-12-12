Донбасс нельзя сравнивать со Сребреницей, - Корниенко о словах Путина

Такое мнение выразил на брифинге в Киеве 11 декабря глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".



"О Сребренице: здесь надо четко разделять, что это был религиозный вопрос, и действительно, та ситуация, которая была в бывшей Югославии, – там было наслоение нескольких моментов: и этнических, и религиозных, и геополитических. У нас в Украине один народ, украинский, который говорит на разных языках и диалектах, но это один украинский народ, это в большинстве одна вера или ее отсутствие, и мы знаем четко, кем эта ситуация инспирирована, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений", – сказал Корниенко.



Украинские власти не видят возможности развертывания таких событий, подчеркнул он.



Таким образом Корниенко прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что в случае, если Украине передадут контроль над участком российско-украинской границы до выборов на оккупированном Донбассе, жителям тех территорий грозит опасность.



Российский президент отметил, что ему понятно, что произойдет в случае, если "националисты" войдут на эти территории "без обеспечения гарантий людям": "Сребреница будет, вот и все".



Резня в Сребренице – массовое убийство мусульман в июле 1995 года, оно является одним из самых кровавых эпизодов войны в Югославии 1992–1995 годов. Тогда погибло около 8 тыс. человек.





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