Один из энергоблоков Запорожской АЭС полностью загрузил американское ядерное топливо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Во время ремонтной кампании 2019 года активная зона энергоблока № 5 ЗАЭС была полностью загружена топливом Westinghouse. Еще три блока ЗАЭС – первый, третий и четвертый – имеют сейчас смешанные загрузки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в активной зоне энергоблоков ЗАЭС находится следующее количество ТВС-WR: 163 кассеты - на пятом, по 84 (то есть половина) - на третьем и четвертом и уже 126 - на первом (который сейчас находится в планово-предупредительном ремонте).

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"Используя различные источники поставок топлива, мы в первую очередь обеспечиваем энергетическую безопасность Украины. Что касается надежности альтернативного топлива, то ТВС-WR демонстрируют хорошие результаты по механической стабильности", – подчеркнул заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС Александр Игнатченко.

К преимуществам этого топлива относят на Запорожской АЭС и отсутствие проектных ограничений в отношении циклов изменения мощности. То есть такое топливо более гибкое для использования в маневровых режимах. На блоках с топливом Westinghouse планируется внедрять повышение уровня мощности на 1,5%.

Первоочередной задачей руководство ЗАЭС считает перевести использование топлива Westinghouse в промышленную эксплуатацию на определенных энергоблоках ЗАЭС. Согласно сообщению, в 2020 году это произойдет на блоке №5. Также в следующем году ожидается полная загрузка ТВС-WR активной зоны энергоблока № 1, в 2021 году – энергоблоков № 3, 4. Через год после этого при условии успешной опытной эксплуатации использования альтернативного топлива перейдет в промышленное.

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