Военный вертолет разбился в России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Авария произошла 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта. На земле не осталось разрушений", - говорится в сообщении.

Сам вертолет нашли разрушенным у станицы Платнировская, в двух километрах от аэродрома, с которого был произведен вылет. На борту судна находились командир и второй пилот. Они погибли. По предварительной информации, вертолет мог разбиться из-за сложных метеоусловий.

Уже известно, что Минобороны РФ отправило комиссию главного командования ВКС на место крушения.

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