В 2019 году Киев посетили почти 1,5 млн иностранных туристов, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Вчера на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты заслушали отчет о выполнении Городской целевой программы развития туризма в городе Киеве за 9 месяцев 2019 года.

Согласно данным Управления туризма и промоций КГГА, за отчетный период столицу посетило 1,5 млн иностранных туристов. Еще 2,2 миллиона Киев принял украинских посетителей. В общем город получил 61 млн грн туристического сбора.

"Город постоянно пытается контролировать качество услуг, которые получают туристы в столице. В частности была создана рабочая группа, которая проверяет предприятия гостиничного хозяйства типа "хостел". Осуществляются регулярные рейды по проблемным хостелам по утвержденному графику. Сейчас 105 таких помещений уже проверено. И только около десятка из них исправно платят налоги, туристический сбор и соответствуют санитарным нормам", - отметила председатель постоянной комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

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Согласно отчету, в течение первых 9 месяцев в столице был проведен ряд масштабных туристически привлекательных событий. В частности: Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art week тому подобное.

Также управление туризма приняло участие в 5 международных выставочных мероприятиях в Украине и за рубежом с целью популяризации туристических возможностей Киева. Были представлены привлекательность столицы в Сербии, Азербайджане, а также в городах Лондон и Дублин.