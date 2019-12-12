Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- возле Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: дважды неподалеку от Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского и дважды возле Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.