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12.12.19 07:19

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб

Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. 11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- возле Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:  дважды неподалеку от Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Крымского и дважды возле Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб 01

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