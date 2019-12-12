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12.12.19 08:37

Помпео заявил, что версия Лаврова относительно содержания встречи с Трампом не соответствует истине

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал неправду, когда заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему вмешательство в американские выборы.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Hill.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", – отметил Помпео по поводу заявления Лаврова о том, что с Трампом они будто бы "даже не обсуждали выборы".

По словам Помпео, Трамп четко отметил во время его встречи с министром Лавровым и другими российскими представителями, что сам он и Америка считают их вмешательство в выборы в США неприемлемым".

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Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после проведения "нормандского саммита" в Париже.

На встрече Помпео обсудил с Лавровым вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.

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