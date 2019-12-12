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12.12.19 08:45

У Евросоюза нет оснований для ослабления санкций против РФ, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не видит никаких реальных оснований для того, чтобы Европейский совет на заседании на этой неделе не продлил санкций против России.

санкции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в ответ на вопрос собственного корреспондента Укринформа во время пребывания с визитом в Вашингтоне.

"Я не вижу никаких оснований для ослабления санкций Европейского Союза против России", - подчеркнул украинский чиновник.

Он добавил, что, по его информации, на саммите ЕС на этой неделе "ожидается продление экономических ограничений против РФ. При этом, украинский вице-премьер аргументировал, что "Нормандская встреча" была успешной для Украины, но в то же время она не привела к реальному урегулированию". То есть, по его словам, последние переговоры с Путиным не отменили тех причин, которые привели к введению рестрикций против России.

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"Мы понимаем, что в Европейском Союзе есть страны, которые хотят ослабить санкционное давление (на Россию. – Ред.), но сейчас они не имеют никаких козырей на руках для того, чтобы это сделать", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба находится с визитом в США, где провел ряд встреч в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.

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