У Евросоюза нет оснований для ослабления санкций против РФ, - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в ответ на вопрос собственного корреспондента Укринформа во время пребывания с визитом в Вашингтоне.

"Я не вижу никаких оснований для ослабления санкций Европейского Союза против России", - подчеркнул украинский чиновник.

Он добавил, что, по его информации, на саммите ЕС на этой неделе "ожидается продление экономических ограничений против РФ. При этом, украинский вице-премьер аргументировал, что "Нормандская встреча" была успешной для Украины, но в то же время она не привела к реальному урегулированию". То есть, по его словам, последние переговоры с Путиным не отменили тех причин, которые привели к введению рестрикций против России.

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"Мы понимаем, что в Европейском Союзе есть страны, которые хотят ослабить санкционное давление (на Россию. – Ред.), но сейчас они не имеют никаких козырей на руках для того, чтобы это сделать", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба находится с визитом в США, где провел ряд встреч в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.