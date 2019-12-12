Новый проект оборонного бюджета США дает Украине двойную поддержку, - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба.

"Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2020 год, в котором есть две принципиальных для Украины нормы", - отметил он.

Первая норма, по его словам, предусматривает предоставление Украине военной помощи в размере $300 млн.

"Это на $50 млн больше, чем в предыдущем бюджете, из которых - что очень существенно - $100 млн предусмотрены на летальное вооружение. Это чрезвычайно важный момент для укрепления обороноспособности Украины и боевой готовности Вооруженных сил нашего государства",- рассказал Кулеба.

Вторая норма - это санкции против "Северного потока - 2". Важно, что санкции направлены против компаний, которые прокладывают сам трубопровод по дну моря.

"Эти санкции долгожданные, над ними работали много игроков в течение нескольких лет. Это был чрезвычайно длинный путь", - подчеркнул вице-премьер.

Он уточнил, что усилия прилагали и международные партнеры, и общественные организации, и НАК "Нафтогаз Украины", и вся украинская дипломатия, которая "годами продвигала эти вопросы на всех уровнях, во всех переговорах". Как отметил украинский чиновник, при этом озвучивалась позиция, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, который не обоснован экономически.

"Те санкции, которые сегодня приняла Палата представителей, делают этот газопровод еще менее экономически целесообразным. Они существенно усложняют реализацию этого проекта, повышают затраты - и по деньгам, и по времени Россия не сможет завершить его в предусмотренные сроки", - отметил Кулеба.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что это также будет способствовать укреплению позиции Украины в переговорах с РФ, "и речь идет не только о газовых переговорах, но о более широком контексте безопасности нашего государства".

Вице-премьер-министр Украины при этом отметил, что нормы санкций "должны быть применены США как можно скорее - не только в интересах Украины, но и в интересах всей Европы. "Потому что "Северный поток - 2" создает бешеный дисбаланс безопасности в Европе и РФ предоставляет конкретный рычаг для манипулирования и влияния в Центральной Европе и на Западных Балканах", - заявил Кулеба.

В таком случае, по его словам, Украина также выигрывает важное время для реализации других энергетических проектов наших партнеров, "которые еще больше укрепят нашу энергетическую безопасность и позволят нам избежать ловушки, в которую нас заводила Россия реализацией "Северного потока - 2".

Напомним, сегодня Палата представителей американского конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

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