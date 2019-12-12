После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Так, в Овидиопольской райадминистрации сообщили, что проблема нарушения норм пожарной безопасности в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, учреждениях в районе остается нерешенной.

На сегодняшний день официально по четырем учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм пожарной безопасности.

Райадминистрацией по вышеуказанным учебным заведениям подготовлены проектные документы и экспертизы.

По предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам пожарной безопасности необходимо 2-3 млн грн.

"Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе", - сообщили в РГА.

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Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.