От вас зависит мощь армии и защита каждого украинца, - Турчинов поздравил воинов с Днем Сухопутных войск

Об этом говорится в поздравлении Александра Турчинова по случаю Дня Сухопутных войск Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые воины и ветераны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы - самая мощная составляющая ВСУ. Именно от вас зависит мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в том, что они надежно защищены.

Преданность своему конституционному долгу, патриотизм и ответственность при выполнении возложенных на вас задач трудно переоценить. Вы - образец лучших человеческих и рыцарских побед, воинской доблести и отваги, ярко проявившихся во время защиты нашей страны и отражения российской агрессии", - отметил Турчинов.

Также он поблагодарил ветеранов, которые передают приобретенный опыт молодому поколению, и почтил память воинов, погибших в борьбе за нашу землю, отстаивая свободу и независимость Украины.

"Желаю вам крепкого здоровья, добра, семейного уюта и победы! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу родную страну! Слава Украине!", - подытожил Турчинов.

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