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12.12.19 10:45

Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта, - Арахамия

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут вырабатывать не раньше марта.

Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта, - Арахамия

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, когда начнут разрабатывать новый законопроект об особом статусе Донбасса, Арахамия ответил: "Я думаю, что это будет после мартовской встречи (встреча в "нормандском формате". - Ред.)".

За это время, по его словам, будут нарабатывать переговорные позиции и проводить двусторонние консультации.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

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