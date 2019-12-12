Перепись населения - это не то мероприятие, экономия на котором спасет украинский бюджет, - директор Института демографии Либанова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"Знаете, мне кажется, перепись - это не то мероприятие, экономия на котором спасет украинский бюджет. Кстати, стоимость проведения переписи в Украине является в разы (!) ниже, чем в развитых странах, даже тех, где есть регистры. Допустим, 4 миллиарда гривен стоит перепись. Допустим, украинцев 40 млн. Делим одно на другое, получается сто гривен на человека необходимо потратить раз в десять лет. Разве это большие деньги? Когда миллиарды тратятся вы сами знаете на что, то это нормально. А когда нужно провести стратегически важную перепись, то не хватает", - пояснила Либанова.

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"Сейчас раздаются спекуляции о том, сколько денег наварят на планшетах. Но эти планшеты никто не собирается оставлять в Госстате. Речь шла об их дальнейшей передаче школам. Возможно, есть другие варианты", - добавила ученый.

"Сегодня наша общая задача - убедить власть в необходимости проведения качественной полноценной переписи в раунде 2020-х годов", - акцентировала Либанова.

С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомится по ссылке.