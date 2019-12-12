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12.12.19 11:04

Украина благодарит Конгресс США за утверждение санкции против "Северного потока-2", - ОП

Украина благодарит Палату представителей Конгресса США за утверждение закона об оборонном бюджете, в котором добавлены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

конгресс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Палата представителей американского конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

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Украина благодарит Конгресс США за утверждение санкции против Северного потока-2, - ОП 01

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