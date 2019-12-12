Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Есть четкий определённый порядок, в том числе и касательно въезда в Украину иностранцев. Такой отдельной категории, как журналисты - нет. Никаких распоряжений, касательной этой группы журналистов (телеканала Минобороны РФ "Звезда". - Ред.) от других правоохранительных органов, что им запрещен въезд в Украину, для пограничников не было. Во время прохождения ими (группой телеканала "Звезда". - Ред.) границы, установленных данных, что они журналисты какого-то российского медиа, также не было. Во время пересечения границы, насколько известно на данный момент, также нет установленных данных о незаконном посещении временно оккупированных территорий Украины, за что предусмотрена ответственность и запрет на въезд в Украину", - сообщил Демченко.

Пресс-секретарь заверил, что пропуск российских пропагандистов не связан с приглашением президента Украины Владимиром Зеленским во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже: "Когда у пограничников есть информация от других правоохранительных органов, которые отслеживают какие-то антигосударственные действия в адрес Украины, то соответственно таким лицам отказывают во въезде в Украину".

Также смотрите: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

Демченко напомнил, что ранее пограничники "достаточно много раз разворачивали российских журналистов именно из-за того, что они посещали оккупированные территории (это может быть установлено при пересечении границы), и пограничники уже самостоятельно принимали решение".

"Если же у нас нет информации от других правоохранителей про нарушения, то, конечно, каждый инспектор не может знать всех журналистов пропагандистских каналов. Мы пользуемся базами данных, которые наполняться нами и другими правоохранителями, касательно нарушений иностранцами украинского законодательства", - пояснили в Госпогранслужбе.

"Четкую позицию по запрету (группе телеканалу "Звезда". - Ред.) могут вынести другие правоохранительные органы, если у них будет такая информация и они ее предоставят Госпогранслужбе. Если такой информацией поделится общественность - мы неоднократно заявляли, что у нас на сайте есть такой раздел "Стоп-лист", на котором можно сообщать об иностранцах, которые назвконно посещали временно оккупированные территории. Такое лицо попадает в "Стоп-лист" и уже инспектору легче идентифицировать эту особу и проверить возможное перебивание на оккупированных территориях и вынести запрет на въезд", - резюмировал Демченко.

Также читайте: Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк

Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.