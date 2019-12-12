Опубликован список жертв пожара в одесском колледже

Как информирует Цензор.НЕТ, список опубликовал вице-мэр Одессы Андрей Котляр на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате пожара пострадали 47 человек, из них погибших - 16 человек:

1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет умерла в ГКБ №1;

2. 05.12. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель

3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа

4. 14.30 6 декабря Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р .;

5. 01.30 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель

6. 17.10 7 декабря - Беженарь Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант колледжа

7. 18.07 7 декабря - (проводится экспертиза)

8. 19.25 7 декабря - Шатохин Сергей Николаевич умер в ГКБ №1.

9. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза)

10. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза)

11. 00.35 9 декабря - (устанавливается)

12. 05.15 9 ​​декабря - 1 тело (Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., замдиректора инстута)

13. 18.25 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р.,)

14. 22.30 11 декабря - (устанавливается)

15. 23.37 11 декабря - (Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.,)

16. 23.37 11 декабря - 1 тело (устанавливается).

Также Котляр отметил, что медицинская помощь оказывалась 33 лицам, из них: 18 подросткам, 15 взрослым (в том числе 7 пожарным), 2 умерли в больнице.

9.12.2019 года в ГКБ №1 обратилась за лечением Таранова Ирина Николаевна (переведена на стационарное лечение)

На стационарном лечении находятся 10 человек - 7 взрослых (5 пожарных находятся в ВМКГ Южного региона) и 3 подростка.

Правоохранительными органами и судебно-медицинской экспертизой осуществляется идентификация погибших, из них:

2 человека умерли в больнице;

5 человек идентифицированы;

7 человек идентифицированы вероятно - осуществляется экспертизы;

2 человека - устанавливаются.

Также Котляр сообщил, что поисковая операция на территории сгоревшего в Одессе колледжа завершена, начаты ремонтно-восстановительные работы. Пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня.

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Завершены работы по демонтажу с использованием крана.

Всего с начала разборки завала вывезено около 2262 м куб. строительных конструкций. Всего к работам привлечено 43 ед. техники, 235 чел. личного состава, частные предприниматели (волонтеры и граждане), сотрудники "Новая жизнь", УПЦ, других организаций - 2 ед. техн., до 15 человек.

Исполнительным комитетом Одесского городского совета совместно с волонтерами обеспечены аварийно-спасательные подразделения и личный состав, который задействован для проведения работ горячей пищей, местами обогрева и отдыха. Осуществляется постоянный мониторинг.

Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.





