Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский

Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента глава аграрного комитета Николай Сольский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее решение комитет принял на заседании утром 12 декабря.

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"Учитывая вчерашние события, было принято решение ограничить доступ. Только (смогут участвовать. - Ред.) действующие депутаты, представители прессы и телевидения, представители секретариата", - сказал Сольский.

Он рассказал, что сейчас ограничение касается рассмотрения земельного вопроса.

Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

12 декабря экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца.