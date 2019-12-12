Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.

"Телеканал Министерства обороны Российской Федерации является информационным подразделением оборонного ведомства страны-агрессора, который причастен к грязным информационным операциям против Украины. Телеканал принимает непосредственной участие в развертывании военной агрессии против Украины и несет прямую ответственность за гибель украинских граждан", - говорится в заявлении.

В партии требуют также "дать оценку действиям должностных лиц, которые допустили въезд на территорию Украины российских военных пропагандистов".

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Как сообщалось ранее, съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда" пустили в Украину. В Госпогранслужбе заявили, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины не имеют ни какой информации о нарушениях законодательства членами съемочной группы телеканала Минобороны России "Звезда", которая могла бы послужить основанием для запрета на въезд российских пропагандистов в Украину.

Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.