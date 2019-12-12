Оккупанты проводят на Донбассе тренировки артиллерийских и минометных подразделений, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, сегодня начались сборы с корректировщиками артиллерийского огня артиллерийских и минометных подразделений российско-оккупационных войск.

Как отметили в украинской разведке, с командирами огневых взводов артиллерийских подразделений запланировано проведение тактико-специальных занятий по корректировке огня артиллерии. Также возросла интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения очередных артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон.

В то же время было зафиксировано перемещение разведывательных подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами и укомплектованных военнослужащими, большинство из которых в текущем году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт разоблачения объектов для поражения и корректировки артиллерийского огня.

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Кроме того, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять информационные мероприятия по дискредитации Объединенных сил и с целью срыва мирных инициатив Украины.

В частности, 11 декабря ряд российских и подконтрольных оккупантам СМИ распространили видео об обнаружении "тайника с боеприпасами", якобы заложенного украинскими разведчиками на подконтрольной оккупационной администрации территории возле одного из районов разведения сил (н.п. Станица Луганская). При этом провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 000 патронов различного калибра, которые должны быть использованы якобы для проведения террористических актов против мирного населения.

"Очевидно, что скрытое размещение такого количества боеприпасов является практически невозможной задачей для любой спецслужбы в существующих условиях жесткого контрразведывательного режима на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, который обеспечивается непосредственно офицерами ФСБ РФ", - сказано в сообщении.

По имеющейся в Главном управлении разведки информации, указанные боеприпасы скрывались командованием отдельных подразделений 2 АК оккупационных войск с целью дальнейшей наживы на их незаконной продаже, "МГБ ЛНР" решило использовать указанный факт для проведения очередной антиукраинской информационной акции.