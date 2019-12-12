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12.12.19 13:54

Рада поддержала законопроект о предоставлении убежища бездомным лицам

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0932 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" относительно предоставления убежища бездомным лицам.

бомж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 343 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить дискриминационные нормы относительно:

- привязки регистрации в Центре учета для бездомных к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища";

- запрета негосударственным поставщикам социальных услуг создавать специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты для бездомных граждан.

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Напомним, 11 декабря Кабмин одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

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