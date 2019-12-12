Рада поддержала законопроект о предоставлении убежища бездомным лицам

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 343 народных депутата.
Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить дискриминационные нормы относительно:
- привязки регистрации в Центре учета для бездомных к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища";
- запрета негосударственным поставщикам социальных услуг создавать специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты для бездомных граждан.
Напомним, 11 декабря Кабмин одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.