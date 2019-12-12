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12.12.19 14:05

9 лет тюрьмы получил насильник, напавший с ножом на студентку на территории гимназии в Киеве

Киевская местная прокуратура №8 поддержала обвинение в уголовном производстве в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется по ряду статей УК Украины включая изнасилование.

9 лет тюрьмы получил насильник, напавший с ножом на студентку на территории гимназии в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в октябре текущего года 46-летний обвиняемый, находясь на территории одной из столичных гимназий, совершил нападение на 19-летнюю девушку. Угрожая физической расправой, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, после чего отобрал у нее золотые украшения.

Через неделю, продолжая преступную деятельность, мужчина совершил разбойное нападение еще на одну женщину, однако не смог довести свой умысел до конца и был задержан правоохранителями.

Приговором Святошинского суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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