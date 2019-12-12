Рада направила на доработку закон, меняющий порядок взимания акцизного сбора

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 304 народных депутатов.

Рада также поручила комитету подготовить законопроект до вторника, 17 декабря. Такое решение было принято во время рассмотрения поправок ко второму чтению.

Как сообщается в пояснительной записке, целью документа является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЕА РГ и СЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

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