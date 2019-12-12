Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.12.19 14:11

Рада направила на доработку закон, меняющий порядок взимания акцизного сбора

Верховная Рада направила на повторное второе чтение для доработки законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" относительно улучшения администрирования акцизного налога.

Рада направила на доработку закон, меняющий порядок взимания акцизного сбора

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 304 народных депутатов.

Рада также поручила комитету подготовить законопроект до вторника, 17 декабря. Такое решение было принято во время рассмотрения поправок ко второму чтению.

Как сообщается в пояснительной записке, целью документа является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЕА РГ и СЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План по "алкогольному" акцизу выполнен на 100%, как и обещали Президенту, - Верланов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100