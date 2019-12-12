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12.12.19 14:46

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве прохожий задержал злоумышленника, который пытался прикрепить к автомобилю подозрительный предмет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Как сообщили в полиции, заметив странное поведение неизвестного, киевлянин не растерялся: он задержал его и передал правоохранителям. Выяснилось, что мужчина пытался установить на чужой автомобиль трекер для слежения. Начато уголовное производство.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 01

Отмечается, что ЧП произошло на улице Малой Житомирской. Около 17 часов полицейские получили информацию о задержании подозрительного мужчины. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что киевлянин задержал мужчину, который пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения.

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Злоумышленника задержали.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 02

Во время следственных действий в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 03

Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 04
Фото: Нацполиция/Facebook

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 05

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