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12.12.19 15:00

В Киеве учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми. Руководство школы подтвердило, что она склонна к агрессии, - полиция

В полицию обратились родители учеников общеобразовательной школы, расположенной в Подольском районе, с сообщением о жестоком обращении к детям со стороны учителя, которое отразилось в травле, безосновательных обвинениях и унижении личности школьников.

В Киеве учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми. Руководство школы подтвердило, что она склонна к агрессии, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Кроме этого, факт психологического давления состоялся еще в отношении двух детей.

"Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы. Согласно полученной характеристике, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям", - сказано в сообщении.

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Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.

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