"Звездуны будут внесены в чистилище": "Миротворец" внесет съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" в свою базу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Миротворец" сообщил в своем Twitter.

"Приехавшие в Киев звездуны будут внесены в чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда" пустили в Украину.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что пропуск российских пропагандистов не связан с приглашением президента Украины Владимиром Зеленским во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже.

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