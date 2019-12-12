Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев

Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"(относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)" принято 348 голосами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проблема заключается в том, что несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с проведением АТО, а сейчас ООС, на территории Донецкой и Луганской областей жизнь людей продолжается и, соответственно, потребность документирования граждан документами, подтверждающими личность и гражданство Украины ... Закон фактически определяет упрощение процедуры получения этих документов (паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. - Ред.) ", - сказал председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

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Принятый закон направлен на урегулирование вопросов оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселившимчся из нее во время ее проведения.

В частности, закон определяет, что оформление соответствующих документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства и пребывания лица.

При этом для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим\проживавшим в зоне проведения АТО или переселившимся из нее, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

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Указанный закон вступает в силу на следующий день после его публикации в газете "Голос Украины".