По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster, автор песни "Тихо прийшов, тихо пішов") на своей странице в Фейсбуке сообщил: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!"

Адвокат Влад Добош сообщил: "Задержана Юлия Кузьменко в подозрении в соучастии совершения какого-то убийства! Врач, волонтер! Еду к ней домой, должен быть обыск! Это писец".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета, - Аваков

"Предъявили 115 ст. УК за соучастие в убийстве Шеремета", - сообщила Алина Боднар.

Андрей Антоненко







Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".