КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил советник мэра Киева Игорь Луценко.

"Офис Президента, к сожалению, не получил ни одного согласования от Киева на то, чтобы перегораживать улицу Банковую катком. Территория находится на балансе ОП, но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу. Следовательно, это выглядит дурным примером для других - если Президенту можно, то почему обычным гражданам нельзя самовольно ставить МАФы, шлагбаумы, заборы и т.п.? Надеюсь, в Офисе это исправят", - говорится в сообщении.

Позже Луценко опубликовал документ, согласно которому, Банковую преградила ДУСя, в рамках "бесплатного социального проекта - филиала "Зимней страны на ВДНХ" на Банковой.

"То есть на Банковой вплоть до 10 февраля (!) Будет рекламироваться Зимняя страна ВДНХ путем установки бесплатного катка, класс. Получено это письмо только сегодня. Разрешения состоянию на сейчас Киев на установление катка не давал", - рассказал Луценко.

Напомним, ранее стало известно, что под зданием Офиса Президента на ул. Банковой начали устанавливать каток.

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