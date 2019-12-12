Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.12.19 16:29

Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ

"Народный фронт" требует прекратить шабаш российской агентуры, которая свободно приезжает в Киев.

нф

Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве представителей московоского агентурного и пропагандистского канала "Звезда", говорится в сообщении пресс-службы НФ.

"Это почти то же, что свободный приезд в Киев агентов ФСБ, ГРУ или ими управляемых убийц, виновных в гибели наших граждан и оккупации.

Это не способствует миру, а подрывает положение. Прибывшие лица и их покровители не имеют ничего общего ни с журналистикой, ни со свободой слова.

Это - информационные террористы. Реакция наших сил безопасности должна быть соответствующей.

Призываем руководство государства вмешаться, чтобы прекратить этот шабаш и остановить будущие похожие провокации", - говорится в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100