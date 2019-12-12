Замглавы ГПУ Трепак представил нового прокурора Полтавской области Голинского

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Виктор Трепак назвал ключевые приоритеты в работе для органов прокуратуры Полтавщины, которыми является противодействие коррупции, организованной преступности и проведения реформы, которая на сегодня является крайне нужной.

"Реформа делается для того, чтобы построить объективно новую прокуратуру, где принципами в работе будут честь и совесть. Этот процесс непростой, но он необходим. Этого требует общество", - сказал заместитель Генерального прокурора, обращаясь к присутствующим.

Ярослав Голинский, в свою очередь, поблагодарил за доверие и заверил, что направит работу коллектива на обеспечение поставленных задач.

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Справка: Ярослав Олегович Голинский родился в апреле 1985 года в Тернополе. В органах прокуратуры работает с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.