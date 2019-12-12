"Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - Арьев о задержании сержанта ССО Антоненко по делу об убийстве Шеремета

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (ЕС) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Автору гимна сил Специальных Операций, известному музыканту и военнослужащему шьют это дело (об убийстве журналиста Павла Шеремета. - Ред.)! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - написал Арьев.

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Сам Антоненко сообщил журналистам, что ему зачитали подозрение, но он его не подписывал, пишет Интерфакс-Украина.

"Я услышал свою фамилию в организации убийства, изготовлении взрывчатки….Указан я, указана госпожа Кузьменко – это сосудистый детский кардиохирур. Юлю Кузьменко я знаю, мы дружим", - сказал он.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Отметим, что 9 декабря ветеран АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил: "Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета".

Также журналистка Ольга Худецкая сообщила, что ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".